Akdeniz'de 255 göçmen kurtarıldı

İtalyan haber ajansı ANSA’nın, İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığına dayandırdığı haberine göre, dün gece Akdeniz’in Libya ile İtalya arasında kalan Sicilya Kanalı’nda, bir şişme bot ve 2 küçük tekneye kurtarma operasyonu düzenlendi.

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığının koordine ettiği operasyonlarda, aralarında çocukların da bulunduğu 255 göçmenin denizden kurtarıldığı bildirildi.

Operasyonları, bölgede arama-kurtarma çalışmalarına katılan bir sivil toplum kuruluşu ile AB’nin Akdeniz Görev Gücü "EUNAVFORMED" bünyesindeki devriye ekiplerinin gerçekleştirdiği aktarıldı.

İtalya İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak-22 Aralık tarihlerinde Akdeniz’i geçerek İtalya’ya ulaşan göçmen sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,85'lik düşüşle 118 bin 914 olarak belirlendiğini açıkladı.