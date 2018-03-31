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Akdeniz'de 3,8 şiddetinde deprem oldu

Girit Adası açıklarında 3,8 şiddetinde deprem meydana geldi.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Akdeniz'in Girit Adası açıklarında 3,8 şiddetinde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Türkiye saati ile 22:01de meydana gelen depremin derinliği 20,0 kilometre olarak ölçüldü.

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