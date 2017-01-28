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Akdeniz´de bir günde bin sığınmacı kurtarıldı

Dün gerçekleştirilen kurtarma operasyonlarında Akdeniz´de bin sığınmacı kurtarıldı, bir sığınmacının da cesedi bulundu.

  • DHA
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İtalyan sahil güvenliğinden yapılan açıklamaya göre altı şişme bot ve üç ahşap tekne ile Akdeniz´i geçerek Avrupa´ya ulaşmaya çalışan bin sığınmacı kurtarma gemilerine alındı.
 
İtalyan İçişleri Bakanlığı´nın verilerine göre 2016 yılında Akdeniz´i geçerek İtalya´ya gelen sığınmacı sayısı 180 bin olurken, 5 bin dolayında sığınmacı da boğularak yaşamlarını yitirdi.
 

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