ExxonMobil'in doğalgaz araştırma gemisi, Rum yönetiminin sözde MEB içerisindeki 10’uncu parselde araştırma yapmak için adaya geldi Amerikan petrol şirketi ExxonMobil'in doğalgaz arama gemisi, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içerisindeki 10’uncu parselde araştırma yapmak için adaya geldi.