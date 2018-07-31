Akdeniz'de kurtarılan 108 göçmen Libya'ya geri götürüldü

İtalyan ANSA ajansının İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na dayandırdığı haberine göre, Asso 28 isimli bir İtalyan gemisi, Akdeniz'de 108 göçmeni kurtararak Libya'ya geri götürdü.

Operasyonun, Libya Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın koordinasyon ve yönetiminde gerçekleştiği bildirildi.

"Uluslararası hukuk çiğnenmiş olabilir"

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) İtalya Temsilciliği, konuya ilişkin resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İtalyan römorkör gemisinin Akdeniz'de kurtarılan 108 kişiyi Libya'ya nakletmesi olayıyla ilgili gerekli bütün bilgileri topluyoruz. Libya, sığınılacak bir liman değil ve bu eylem uluslararası hukukun çiğnenmesine yol açmış olabilir." ifadelerine yer verdi.

Sol görüşlü Özgür ve Eşit (LeU) partisinin bir üyesi de göçmenlerin İtalya'ya getirilmemesinin, uluslararası hukukun çiğnenmesi sayılabileceğinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

İtalya, uluslararası hukukun çiğnenmediğini savunuyor

İtalya'da hükümetin ortaklarından aşırı sağcı Lig partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise söz konusu olayda uluslararası hukukun çiğnenmediğini savundu.

Salvini, olaya ilişkin "İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı, kurtarma operasyonunu koordine etmedi ve katılmadı." dedi.

İtalya Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli de "Söyleyebileceğim tek şey, İtalya Sahil Güvenliğinin koordinasyon veya kurtarma operasyonunda yer almadığı, yani herhangi bir talimat vermediler. Dolayısıyla uluslararası hukuk çiğnenmedi." ifadelerini kullandı.

"Olay tamamen Libya'nın kontrolünde gerçekleşti"

Geminin ait olduğu "Augusta Offshore di Napoli" şirketi de kurtarma operasyonunun, Libya Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştiğini vurgulayarak, geminin İtalyan enerji şirketi ENI'nin ortağı olduğu bir platformda görev yaparken müdahale talebinin geldiğini anlattı.

ENI de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, olayın, "tamamen Libya Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kontrolünde gerçekleştiğini ve şirketin olayla ilgisinin olmadığını" kaydetti.

AB: "İtalyan yetkililerle temas halindeyiz"

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Natasha Bertaud, operasyonun detaylarını ve gemilerin hangi yetkilinin talimatıyla hareket ettiğini bilmeden konuyla ilgili yorum yapamayacaklarını ve daha fazla bilgi edinmek için İtalyan yetkililerle temas halinde olduklarını dile getirdi.