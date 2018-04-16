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Al Akhbar: Tahran hükümeti İsrail'in saldırılarına cevap verecek

Lübnan’ın Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen gazetelerinden Al Akhbar, İsrail’in Suriye’de bir hafta önce düzenlediği ve İran ordusundan yetkililerin öldüğü saldırıya Tahran hükümetinin cevap vereceğini yazdı.

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Gazetenin genel yayın yönetmeni İbrahim el Amin, İran’ın misilleme için çok beklemeyeceğini, Filistin ve civarında İsrail’e karşı bir eylem yapılacağını belirtti.
 
Amin, ayrıca, İran’ın herhangi bir müttefiğe ihtiyaç duymadan bunu kendi başına yapacağını ve kendisini de saklamayacağını vurguladı.
 
İsrail’in Suriye’deki Tayfur Hava Üssü’ne geçtiğimiz hafta düzenlediği hava saldırısı sonucu biri İran Devrim Muhafızları’nda albay olan toplam 7 İranlı askeri yetkili hayatını kaybetmişti.
(Hürriyet)

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