Al Jazeera'nın Yemen'in Taiz kentindeki ofisinin kapatıldı

- Yemenli Gazeteciler Sendikası, Al Jazeera televizyonunun Taiz ofisinin kapatılmasını kınadı

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, sendika üyelerinin, Taiz Valiliğine ait güvenlik komitesinin Al Jazeera ofisini keyfi bir şekilde kapatma kararını derin endişeyle takip ettiği belirtildi.

Ofisi kapatma kararının kınandığı açıklamada, yetkililerden kararı tekrar gözden geçirmeleri, basın özgürlüğü ve görüş farklılığına olumlu yaklaşmaları talebine bulunuldu.

Al Jazeera televizyonundan ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Taiz Güvenlik Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, komitenin dün düzenlenen olağan toplantısında bazı medya kanalları tarafından uygulanan olumsuzlukların ele alındığı duyurulmuştu.

Bu kanallar arasında, son zamanlarda ülkedeki meşru birliğin ve meşru yönetime destek veren koalisyon güçlerinin bölünmesi girişimleri yönünde yayın yapan Al Jazeera televizyonunun da olduğu belirtilen açıklamada, "Al Jazeera'nın Taiz'deki ofisi, ulusal ve meşru ordunun, darbeci Husi milisleri bitirmek ve meşruiyeti yeniden sağlamak için yürüttüğü savaş sürecini olumsuz etkileyen yayınları nedeniyle kapatıldı." ifadesine yer verilmişti.

Açıklamada, Güvenlik Komitesi üyelerinin, "Al Jazeera'nın Taiz'deki bürosunun resmi olarak kapatılması, yayın girişiminde bulunması ya da herhangi bir resmi kurumun onunla iletişime geçmesinin engellenmesi" yönündeki kararı oy birliğiyle aldığı kaydedilmişti.