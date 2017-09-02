Alex Gregory'nin şişen elleri tartışma konusu oldu

İngiliz kürekçi Alex Gregory, İngiltere'de düzenlenen Arctic yarışını tamamladıktan sonra ellerinin fotoğrafını paylaşırken, 965 km süren zorlu parkurda 11 dünya rekoru kırmanın bedeli açıkça görüldü.

Polar Row takımındaki 5 kişilik mürettabattan biri olan ve iki olimpiyat şampiyonluğu bulunan Gregory, Arctic yarışının son anlarında kürek çekmekten şişen ellerinin fotoğrafını paylaştı.

Londra 2012 ve Rio 2016'da İngiltere adına 2 olimpiyat madalyası kazanan Gregory, Polar Row takımıyla katıldığı Arctic seferinde 11 dünya rekoru kırarak büyük bir başarıya imza attı.

Yarışa başladıklarında hedefleri 12 dünya rekorunu da kırmak olan ekip, güvenlik sorunları nedeniyle bu amacına ulaşamadı.

33 yaşındaki kürekçi Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda, "Ayaklarım aşırı derecede ıslak ve soğuk, giysilerim nemli ve yeterli besin alamadım. Ama bu performans hepimiz için gurur verici. Canım yanıyordu, korkmuştum ve güvenlik açısından endişelendim ama şimdi mutluyum" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli kürekçi yaptığı paylaşımda duygusal sözler de sarfederken, "3 yaşındaki çocuğumun babasına ihtiyacı var, sorumluluk sahibi olmalaları ve hayatta doğru kararlar vermeleri lazım. Onun cesur, maceracı, iddialı ve doğru örnek olmaya ihtiyacı var. Aynı zamanda gereksiz riskler almaması gerektiğini de öğrenmeli" dedi.

Gregory ellerinin fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.