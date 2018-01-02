Ali Hamaney: Düşmanlarımız ülkeyi karıştırdı

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, "Geçtiğimiz günlerde İran'ın düşmanları para, silah, politika ve istihbarat ajanları gibi çeşitli araçlar kullanarak ülkemizde kargaşa çıkarttılar." dedi.

Ali Hamaney resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada ayrıca, "doğru zaman geldiğinde" ulusa sesleniş yapacağını da belirtti.