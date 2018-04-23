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AB Komisyonu, İtalya'nın Alitalia'ya sağladığı 900 milyon avroluk kredi desteği hakkında inceleme başlattı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İtalya'nın havacılık sektöründe faaliyet gösteren Alitalia'ya toplam 900 milyon avro kredi sağlamasını incelemeye aldı.

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AB Komisyonu, İtalya'nın Alitalia'ya sağladığı köprü kredileri hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, mali sıkıntı yaşayan Alitalia'ya sağlanan toplam 900 milyon avroluk devlet kredisinin AB kamu destek kurallarıyla uyumlu olup olmadığının denetleneceği kaydedildi.

Alitalia havaoyolunun yüzde 51'i CAI ve yüzde 49'u Etihad Havayolları'na ait durumda bulunuyor. Birkaç yıldır mali sıkıntılar yaşayan firmaya 2 Mayıs 2017'de İtalya iflas hukuku çerçevesinde kayyum atanmıştı.

Bu süreçte, firmanın finansman ihtiyaçlarını karşılamak için İtalya'nın kamu kaynaklarından toplam 900 milyon avro köprü kredisi verilmişti.

Kurtarma yardımı altında sağlanan kredi AB Komisyonu'na şikayet edilmişti.

Üye ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor. AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor. AB Komisyonu kamu desteğinin iadesi kararını alabiliyor.

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