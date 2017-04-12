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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Putin asla ihanet etmez

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sadık bir lider olduğunu belirterek, “Putin asla ihanet etmez” dedi.

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Ünlü Rus gazeteci Vladimir Solovyov, Azeri lider Aliyev ile yaptığı 2 saatlık görüşme ile ilgili izlenimlerini resmi Vesti Fm radyosunda paylaştı. Solovyov şöyle dedi:

'DİĞERLERİNİ DE GÖRDÜM'

"Sayın Aliyev sakin, ama güçlü ve olumlu düşünen bir insan. Bana çok ilgi çekici bir şey söyledi. Ben ona, "Rusya ağır partner" dedim. Aliyev de bana dikkatle bakarak şöyle dedi: "Putin asla ihanet etmez. Ben diğerlerini de gördüm."

Solovyov sözlerine şöyle devam etti: "Ben bu duruma itiraz edemezdim. Yeltsin (Rusya Devlet eski başkanı Boris) ve (SSCB son lideri Mihail) Gorbaçov dönemlerini hatırlıyoruz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile sohbet benim için ilgi çekici oldu." (Sputnik)

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