Yeni Zelanda sahillerindeki alkol yasağını kumdan adayla deldiler

BBC Türkçe'nin haberine göre Coromandel yarımadasındaki Tairua kasabasında yaşayanlar, sahilden taşıdıkları kumlarla denizin ortasına bir ada yaptı. Adaya bir piknik masası ve içkiler için buz dolu bir kova sığdırmayı başaran grup, yeni yıla burada içerek girdi.

Yerel polis amiri John Kelly, kumdan adanın varlığını öğrendikten sonra "Bu çok yaratıcı bir düşünce - yılbaşından önce öğrenseydim muhtemelen ben de onlara katılırdım" dedi.

Coromandel yarımadasında yılbaşı döneminde kamusal alanlarda içenler 250 Yeni Zelanda doları (yaklaşık 650 TL) para cezasına çarptırılıyor. Yeni Zelanda sitesi stuff.co.nz'ye göre kumdan ada Pazartesi de yıkılmadan ayakta kalmayı başardı.