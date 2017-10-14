Irak Cumurbaşkanı Yardımcısı ülkedeki sorunlar için 'acil toplantı' talebinde bulundu

Allavi, yaptığı yazılı açıklamasında, "Irak Kürdistanı Başkanı Mesut Barzani'nin diyalog çağrıları ve Başbakan Haydar el-İbadi'nin krizin çözümü için güç kullanılmasını reddetmesi üzerine ikili diyaloğun başlaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Tartışmalı bölgelerin durumunun anayasaya göre belirlenmesi ve gerginliğin bertaraf edilip acil çözüme kavuşuluması gerektiğini belirten Allavi, şunları kaydetti:

"Irak'taki siyasetin geleceğiyle ilgili yol haritasının belirlenmesi için Bağdat ile Erbil arasında ulusal ve acil bir toplantının gerekli olduğunu düşünüyoruz."

Peşmerge güçleri, Haziran 2014'te DEAŞ saldırıları sırasında Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde oluşan asayiş boşluğu nedeniyle buraları kendi denetimine katmıştı.

Bağdat merkezi yönetimi, iki gün önce akşam saatlerinde Kerkük'ün güneyindeki Tazehurmatu ve Beşir kasabasına çok sayıda askeri sevkiyat yapmıştı.

Söz konusu askeri birliklerin, Peşmergenin ele geçirdiği petrol kuyuları ve askeri havalimanında kontrol sağlamak üzere gönderildiği ifade ediliyor.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, merkezi yönetimin Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde güvenliği sağlama yetkisine sahip olduğunu kaydetmişti.