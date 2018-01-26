Alman Bakan Gabriel: Yaşanan durumdan son derece endişeliyiz
Türkiye'nin Afrin'deki teröristleri vurmasından endişelenen Alman Bakan Gabriel, bölgedeki durumun NATO bünyesinde de görüşülmesini istedi.
- İHA
Terör örgütü YPG'yi vuran Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı, Almanya'yı rahatsız etmeye devam ediyor. Son günlerde açıklanan ölü terörist sayılarının giderek artması, Alman Bakan Gabriel'i 'endişeliyiz' açıklaması yapmaya itti.
ALMANYA DA PANİKLEDİ
Türkiye'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı hakkında açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, "Yaşanan durumdan son derece endişeliyiz" ifadelerini kullandı.
Sigmar Gabriel’in, NATO Genel Sekreteri’nden Suriye ve ülkenin kuzeyindeki durumun NATO bünyesinde de görüşülmesini rica ettiği belirtildi.
TANK SATIMI İÇİN YENİ HÜKÜMET BAHANESİ
Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, yeni hükümet kurulana kadar, Türkiye’ye satılan tankların modernizasyonu gibi kritik konularda karar almayacağını açıkladı.
Alman medyasına konuşan Gabriel, Alman hükümetinin Suriye’nin kuzeyindeki askeri çatışma konusunda büyük endişe duyduğunu ifade ederek, "Silah ihracatı konusundaki mevcut istişareler kapsamında, gerilimli bölgelere sevkiyat yapmayacağız. Bu karar Alman hükümeti açısından nettir" dedi.
ÖNCELİKLERİ ÇATIŞMANIN TIRMANMAMASIYMIŞ
Gabriel, Fransa ile birlikte birinci önceliklerinin çatışmanın tırmanmasını önlemek ve sivil halkın korunması olarak belirtirken, Türkiye’nin de güvenlik çıkarlarının hesaba katılması gerektiğinin altını çizdi.
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