Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'den Trump'a 'savaş' uyarısı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik yeni stratejisini açıklamasının ardından nükleer anlaşmanın taraflarından biri olan Almanya'dan uyarı niteliğinde bir mesaj geldi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, nükleer anlaşmanın iptal edilmesinin veya İran'a yeniden yaptırımlar uygulamanın savaş tehlikesini yükselteceğini belirtti.

Deutschlandfunk radyosuna konuşan Gabriel, anlaşmanın bozulmasının dünyadaki İran dışında birçok ülkeye de nükleer silah edinmeleri gerektiğini düşündüreceğini belirtirken, "Çocuklarımız ve torunlarımız daha tehlikeli bir dünyada büyüyecek" ifadelerini kullandı.

ABD'nin nükleer anlaşmayı iptal etmesinin, İran'daki anlaşmaya karşı kesinlerin elini güçlendireceğini belirten Gabriel, "Sonrasında yeniden nükleer silahlar geliştirebilirler. İsrail bunu tolore etmeyecektir. Böylece 10, 12 yıl önceki Avrupa'ya yakın bir noktada savaş tehlikesi durumuna dönmüş olacağız." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada ABD'yi anlaşmadan çekmemiş ancak İran'ın anlaşmanın şartlarına uyduğunu onaylayan ve 90 günde bir önüne gelen bidirgeye de imza atmamıştı. Trump, konuyu ABD Kongresi'ne göndererek nükleer anlaşma kapsamında 2016 yılında kaldırılan İran'a yönelik ekonomik yaptırımların yeniden uygulanmasını istemişti.

ABD Kongresi'nin konuyla ilgili olarak 60 gün içerisinde karar vermesi gerekiyor.

Kaynak: Habertürk