Referandum sonuçları Alman basınında geniş yer buldu Türkiye´de yapılan anayasa değişikliği referandum sonuçları Alman basınında geniş yer buldu. Gelişmeleri an be an okuyucularına duyuran gazete ve dergiler halk oylaması sonuçlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi değerlendirmelerinde bulundu.