Referandum sonuçları Alman basınında geniş yer buldu

Spiegel Online: Türkler güçlü bir cumhurbaşkanından yana

"Türk seçmenler eski güçlü Osmanlı hayaliyle güçlü bir cumhurbaşkanından yana karar verdi"

Tagesschau.de: Erdoğan´a az farkla "evet"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan referandumdan sonra erkenden zaferini ilan etmişti. Ama anayasa değişikliği için gerekli çoğunluk az farkla gerçekleşti. Muhalefet itiraz edeceğini açıkladı"

Bild Online: Az farkla Erdoğan zaferi

"Erdoğan oylama yaptırdı ve kendi galibiyetini kutlattı. Ve açıkça, yapacağı ilk işlerden birinin idam cezası olacağını duyurdu. Görünüre göre, Türk seçmenlerin yüzde 51,3´ü, Erdoğan´a geniş yetkiler veren anayasa değişikliğine onay verdi"

n-tv.de: Tarihi karar- Erdoğan anayasa değişikliğini kazandı

"Türkiye görünüşe göre gelecekte başkan tarafından yönetilecek. Seçim komisyonu referandumun kazananının Cumhurbaşkanı Erdoğan´a destekleyenler olduğunu açıkladı. Buna karşılık muhalefet usulsüzlükler olduğunu öne sürerek, sonuçlara itiraz edeceğini duyurdu."