Referandum sonuçları Alman basınında geniş yer buldu
Türkiye´de yapılan anayasa değişikliği referandum sonuçları Alman basınında geniş yer buldu. Gelişmeleri an be an okuyucularına duyuran gazete ve dergiler halk oylaması sonuçlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi değerlendirmelerinde bulundu.
- DHA
Spiegel Online: Türkler güçlü bir cumhurbaşkanından yana
"Türk seçmenler eski güçlü Osmanlı hayaliyle güçlü bir cumhurbaşkanından yana karar verdi"
Tagesschau.de: Erdoğan´a az farkla "evet"
"Cumhurbaşkanı Erdoğan referandumdan sonra erkenden zaferini ilan etmişti. Ama anayasa değişikliği için gerekli çoğunluk az farkla gerçekleşti. Muhalefet itiraz edeceğini açıkladı"
Bild Online: Az farkla Erdoğan zaferi
"Erdoğan oylama yaptırdı ve kendi galibiyetini kutlattı. Ve açıkça, yapacağı ilk işlerden birinin idam cezası olacağını duyurdu. Görünüre göre, Türk seçmenlerin yüzde 51,3´ü, Erdoğan´a geniş yetkiler veren anayasa değişikliğine onay verdi"
n-tv.de: Tarihi karar- Erdoğan anayasa değişikliğini kazandı
"Türkiye görünüşe göre gelecekte başkan tarafından yönetilecek. Seçim komisyonu referandumun kazananının Cumhurbaşkanı Erdoğan´a destekleyenler olduğunu açıkladı. Buna karşılık muhalefet usulsüzlükler olduğunu öne sürerek, sonuçlara itiraz edeceğini duyurdu."
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