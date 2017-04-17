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Referandum sonuçları Alman basınında geniş yer buldu

Türkiye´de yapılan anayasa değişikliği referandum sonuçları Alman basınında geniş yer buldu. Gelişmeleri an be an okuyucularına duyuran gazete ve dergiler halk oylaması sonuçlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi değerlendirmelerinde bulundu.

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Spiegel Online:  Türkler güçlü bir cumhurbaşkanından yana 
 
"Türk seçmenler eski güçlü Osmanlı hayaliyle güçlü bir cumhurbaşkanından yana karar verdi"
 
Tagesschau.de: Erdoğan´a az farkla "evet"
 
"Cumhurbaşkanı Erdoğan referandumdan sonra erkenden zaferini ilan etmişti. Ama anayasa değişikliği için gerekli çoğunluk az farkla gerçekleşti. Muhalefet itiraz edeceğini açıkladı"
 
Bild Online: Az farkla Erdoğan zaferi 
 
"Erdoğan oylama yaptırdı ve kendi galibiyetini kutlattı. Ve açıkça, yapacağı ilk işlerden birinin idam cezası olacağını duyurdu. Görünüre göre, Türk seçmenlerin yüzde 51,3´ü, Erdoğan´a geniş yetkiler veren anayasa değişikliğine onay verdi"
 
n-tv.de: Tarihi karar- Erdoğan anayasa değişikliğini kazandı
 
"Türkiye görünüşe göre gelecekte başkan tarafından yönetilecek. Seçim komisyonu referandumun kazananının Cumhurbaşkanı Erdoğan´a destekleyenler olduğunu açıkladı. Buna karşılık muhalefet usulsüzlükler olduğunu öne sürerek, sonuçlara itiraz edeceğini duyurdu."
 

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