Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Almanya Katalonya eski Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un İspanya'ya iadesini talep etti

Almanya'da Schleswig Holstein Başsavcılığının eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un İspanya'ya iadesini talep ettiği bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Almanya'da Schleswig Holstein Başsavcılığından yapılan açıklamada eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un İspanya'ya iade edilmesiyle ilgili dilekçenin eyalet yüksek mahkemesine sunulduğu belirtildi.
 
Almanya'da 25 Mart'tan bu yana gözaltında tutulan Puigdemont'un İspanya'ya iade edilmesi için kararı Schleswig Holstein Eyalet Yüksek Mahkemesi verecek.
 
İspanya Yüksek Mahkemesi, daha önce Puigdemont ve firari dört siyasetçi hakkında Avrupa çapında tutuklama kararı çıkarmıştı.
 
Puigdemont ve dört eski bakan, Katalonya'da 27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası haklarında başlatılan soruşturma nedeniyle Belçika'ya kaçmıştı.
 
Puigdemont Finlandiya'da katıldığı bir etkinliğin ardından karayoluyla Belçika'ya dönerken Danimarka'dan Almanya'ya girişte gözaltına alınmıştı.
 
Süreç
 
Hakkında, 27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası soruşturma başlatılan Puigdemont, dört eski bakanla Belçika'ya kaçmıştı. Özerk yönetimlere müdahale etme imkanı veren Anayasa'nın 15'inci maddesini işleten merkezi hükümetin aldığı karar çerçevesinde 21 Aralık'ta yapılan erken seçimlerde, ayrılıkçı partiler çok az farkla hükümet kurma çoğunluğunu elde etmişti.
 
Katalonya Parlamentosu Başkanı Roger Torrent, görevden alınan Puigdemont'u özerk yönetim başkanlığı için yeniden aday göstermiş, 30 Ocak'ta da oylama yapılacağını duyurmuştu.
 
Ancak İspanya Anaysa Mahkemesinin Puigdemont'un ancak şahsen katılması durumunda başkanlık edebileceği yönündeki kararı sonrası, eski başkan geri adım atmış, yerine hapisteki Katalan sivil toplum liderlerinden Jordi Sanchez aday gösterilmişti ancak Sanchez'in de tahliye talebi reddedilince Turull'un adı gündeme gelmişti.
 
Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu, 22 Mart'ta erken seçimden üç ay sonra başkanlık seçimi için toplanmıştı.
 
Oturumda, Puigdemont ile hapisteki Katalan sivil toplum liderlerinden Jordi Sanchez'in ardından adı ön plana çıkan ayrılıkçı Jordi Turull'un adaylığı ele alınmıştı.
 
Ancak oturuma kısa bir süre kala ayrılıkçı partilerden Halk Birliği Adaylığı Partisi (CUP), hükümet programının bağımsız bir devlet kurulmasını öngörmediği gerekçesiyle Turull'a destek vermeyeceğini açıklamıştı. Turull, seçilebilmek için yeterli oyu alamamıştı.
 
Yasa dışı bağımsızlık referandumu ve tek taraflı bağımsızlık ilanındaki rolleri nedeniyle aralarında Puigdemont'un da olduğu ayrılıkçı Katalan siyasetçilerin "devlete isyan" suçlamasıyla yargılanmaları isteniyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bahçeci tüp bebek merkezindeki skandalı 24 TV ortaya çıkardı

Bahçeci tüp bebek merkezindeki skandalı 24 TV ortaya çıkardı

Bulduğu hazine bir servet değerinde

Bulduğu hazine bir servet değerinde

Elleriyle köprü yaptılar

Elleriyle köprü yaptılar

Yıllar sonra bulunan kayıp eşyalar

Yıllar sonra bulunan kayıp eşyalar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA