Alman Dışişleri Bakanı Gabriel: Türkiye’ye İngiltere modeli önerebiliriz

Funke Medya grubuna açıklamada bulunan Gabriel, Ankara ile daha sıkı yeni bir Gümrük Birliği'ne gidilebileceğine işaret etti.

Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda AB'ye üye olabileceğini düşünmediğini belirten Almanya Dışişleri Bakanı, bu nedenle daha yakın bir iş birliği için alternatif yollar aranması gerektiğini söyledi.