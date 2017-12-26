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Alman Dışişleri Bakanı Gabriel: Türkiye’ye İngiltere modeli önerebiliriz

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye’nin AB ilişkilerinde alternatif yollar aranması gerektiğini belirterek, İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecinde yapılacak olumlu bir anlaşmanın Türkiye ve Ukrayna ile iş birliğinde yeni bir model oluşturabileceğini belirtti.

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 Funke Medya grubuna açıklamada bulunan Gabriel, Ankara ile daha sıkı yeni bir Gümrük Birliği'ne gidilebileceğine işaret etti.
 
Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda AB'ye üye olabileceğini düşünmediğini belirten Almanya Dışişleri Bakanı, bu nedenle daha yakın bir iş birliği için alternatif yollar aranması gerektiğini söyledi. 

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