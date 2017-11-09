Alman hemşire 100’ü aşkın kişiyi öldürdü

Eski hemşire Niels Hoegel’in Almanya’nın Oldenburg ve Delmenhorst bölgelerindeki iki hastanede çalıştığı dönemi inceleyen polis ve savcılar, şoke edici bir iddia ortaya koydu. İddiaya göre, Hoegel 2003-2005 yılları arasında 100’ü aşkın kişinin ölümünden sorumlu.

Hoegel, 2015 yılında iki hastayı öldürdüğü için verilen ömür boyu hapis cezasını çekiyor.

Ağustos sonunda bu iki hastanın yanı sıra 84 ölüm daha Hoegel’le ilişkilendirilmişti.

Hoegel’e yeni davanın 2018 başında açılması bekleniyor.

Hemşire, hastalara kalp yetmezliğine ya da dolaşım sorunlarına neden olan ilaçlar enjekte ettiğini ve daha sonra meslektaşlarında iyi izlenim yaratmak için yaşama döndürmeye çalıştığını itiraf etmişti. Ayrıca hastayı yaşama döndürdüğünde "sevinçten havalara uçtuğunu ve hasta öldüğünde yıkıldığını" öne sürmüştü.