Alman hükümeti: Daha önce olduğu gibi AB ile Türkiye arasındaki mutabakatın arkasındayız

Demmer, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, AB-Türkiye mutabakatı konusunda Almanya’nın tutumunun değişmediğini belirtti.

Şansölye Angela Merkel’in son olarak hem AB Lider Zirvesi’nde hem de Federal Meclis’te yaptığı konuşmada AB-Türkiye mutabakatı konusunda açıklamalar yaptığını anımsatan Demmer, “Alman hükümeti, daha önce olduğu gibi AB ile Türkiye arasındaki mutabakatın arkasında." dedi.

AB Komisyonunun 14 Mart’ta Türkiye’ye ödenecek ikinci 3 milyar avroya ilişkin AB ülkelerine finansman teklifini sunduğunu belirten Demmer, AB’nin kendi içinde finansmanın şekli konusunda müzakerede bulunduğunu ifade etti.

AB’de Suriyeli sığınmacılar için ikinci 3 milyar avronun ödenmesinin tartışılmadığını söyleyen Demmer, sadece bu miktarın nasıl ve ne şekilde ödeneceğinin ele alındığını kaydetti.