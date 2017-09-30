Alman hükümeti sözde referandum sonrası Peşmerge'ye yönelik desteğini gözden geçirecek

Alman hükümeti Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) hafta başında düzenlenen tartışmalı referandumun ardından IKBY'ye bağlı peşmergelere askeri desteğini sürdürüp sürdürmeyeceğini gözden geçirecek.

Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer, Berlin'de yaptığı açıklamada, bölgedeki durumun nasıl gelişeceğini "sükunet içinde gözlemleyeceklerini” söyledi. Sözcü, bölgede Alman ordusunun görevine devam etmesi için "gelişmelerin yeteri kadar verimli” olup olmayacağının değerlendirileceğini de sözlerine ekledi.

ASKERİ DESTEK VERİYOR

Alman ordusu 2014 yılından bu yana Kuzey Iraklı Kürtleri askeri donanımla destekliyor ve DEAŞ'a karşı mücadelede peşmergeyi askeri eğitimden geçiriyor. Alman ordusunun bölgedeki görevi aralık ayının sonunda bitiyor. Alman Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, peşmergeye en son eylül ayında yedek parça ve tıbbi malzemeden oluşan donanım sevkiyatı yapıldı.(haber7)