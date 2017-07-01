Alman Meclis Başkan Yardımcısı'ndan etkinlik yasağına tepki

DW Türkçe'ye konuşan Roth, hukuka saygı gösterilmesi koşuluyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuşma imkânı verilmesini gerektiğini savundu.

"Alman Hükümeti'nin Erdoğan'ın G20 zirvesi için geleceği Almanya'da Türk göçmenlerle buluşmasına izin verilmeyeceğini duyurmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Roth şu cevabı verdi:

"ERDOĞAN KONUŞMALI DERDİM"

"Anlayabiliyorum ama ben farklı bir tavır sergilerdim. 'Hukuk ve yasa geçerlidir, nefret, kışkırtıcı söyleme izin yok, olursa etkinlik durdurulur' derdim. G20'de gerçekten güvenliğin sağlanması ile ilgili zorlu bir süreç var ama hukuk ve yasalara saygı, nefret ve kışkırtıcı söyleme izin verilmeyecek şekilde, güvenliğin sağlanması yoluyla 'Erdoğan konuşmalı' derdim.

"ÇÜNKÜ FARKIMIZ BU"