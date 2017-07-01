Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Alman Meclis Başkan Yardımcısı'ndan etkinlik yasağına tepki

Roth, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyareti sırasında vatandaşlara hitap etmesinin engellenmesine tepki gösterdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

DW Türkçe'ye konuşan Roth, hukuka saygı gösterilmesi koşuluyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuşma imkânı verilmesini gerektiğini savundu.

"Alman Hükümeti'nin Erdoğan'ın G20 zirvesi için geleceği Almanya'da Türk göçmenlerle buluşmasına izin verilmeyeceğini duyurmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Roth şu cevabı verdi:

"ERDOĞAN KONUŞMALI DERDİM"

"Anlayabiliyorum ama ben farklı bir tavır sergilerdim. 'Hukuk ve yasa geçerlidir, nefret, kışkırtıcı söyleme izin yok, olursa etkinlik durdurulur' derdim. G20'de gerçekten güvenliğin sağlanması ile ilgili zorlu bir süreç var ama hukuk ve yasalara saygı, nefret ve kışkırtıcı söyleme izin verilmeyecek şekilde, güvenliğin sağlanması yoluyla 'Erdoğan konuşmalı' derdim.

"ÇÜNKÜ FARKIMIZ BU"

Çünkü farkımız bu, biz demokratik bir hukuk devletiyiz bizde ifade özgürlüğü geçerlidir. 100 Erdoğan yanlısı varsa o zaman biz, onu eleştiren bin kişi olarak orada olmalıyız. İşte o zaman demokraside eleştirinin ne olduğunu anlardı."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Soygundan 6 saat sonra yakalanınca 'Beni nasıl buldunuz?' diye sordu

Soygundan 6 saat sonra yakalanınca 'Beni nasıl buldunuz?' diye sordu

Henüz popüler olmayan en güzel tatil yerleri

Henüz popüler olmayan en güzel tatil yerleri

Köprü ve otoyol gelirleri rekora gidiyor

Köprü ve otoyol gelirleri rekora gidiyor

Devlete borcu olanlar bugün son gün

Devlete borcu olanlar bugün son gün

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA