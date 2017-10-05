Seçimlerin ardından 24 Ekim'de ilk oturumunu yapacak Federal Alman Meclisi'nde kimin nereye oturacağı konusunda uzlaşma sağlanamadı. Hür Demokratlar, sağ popülist Almanya için Alternatif milletvekillerinin yanına oturmaya itiraz etti.

Almanya'da 24 Eylül'de yapılan seçimlerin ardından Federal Meclis'in çalışmalarına başlayabilmesi için hazırlıklar sürüyor.

Seçim sonuçları nasıldı? Merkel'in partisi- Hristiyan Sosyal Birlik (CSU): Yüzde 33 Schulz'un partisi-Sosyal Demokrat Parti (SPD): Yüzde 20.5 Irkçı Almanya için Alternatif (AfD) partisi: Yüzde 12.6 Hür Demokrat Pati (FDP): Yüzde 10.7 Sol Parti: Yüzde 9.2 Yeşiller Partisi: Yüzde 8.9

DW Türkçe'deki bilgilere göre, Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert'in başkanlık ettiği ve mecliste grubu bulunan partilerin temsilcilerinin oluşturduğu komisyonun dün Berlin'de yapılan toplantısında, mecliste hangi partinin nereye oturacağı ele alındı. Ancak liberal çizgideki Hür Demokrat Parti'nin (FDP) itirazı nedeniyle uzlaşma sağlanamadı.

Federal Meclis İdaresi, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) milletvekillerinin meclisteki koltukların en sağına, onun yanına FDP grubunun oturmasını öngörmüştü. Fakat FDP, partilerin oturduğu yer siyasi görüşlerini yansıttığı gerekçesiyle, AfD grubunun yanına oturmaya itiraz etti. FDP Grubu Genel Sekreteri Marco Buschmann partisinin yerinin "Parlamentonun ortası" olduğunu söyledi. Buschmann, komisyon toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, partilerin oturduğu yerin siyasi görüşü yansıttığını, bu nedenle de FPD için bunun "büyük sembolik önemi" olduğunu belirtti.