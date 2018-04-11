Alman milyarder Haub için umutlar tükeniyor

Bir hafta önce kayak yapmak için gittiği Alpler'de kaybolan Tengelmann Süpermarket zincirinin varisi olan Karl-Erivan Haub (58) için arama çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma ekipleri düzenlediği basın toplantısında, Haub için umutların azaldığını belirtti. Deneyimli bir kayakçı olduğu bilenen Haub'un yaklaşık 3 bin 800 metre rakımda tek başına kayak yaparken, cep telefonuna son sinyalden sonra ulaşılamadığı ifade edildi.

Tengelmann Süpermarket zincirinin varisi olan Alman milyarder Karl-Erivan Haub, Cumartesi günü Matterhorn yakınlarında çıktığı kayak gezisinden dönmemiş ve ailesi bunun üzerine polisi aramıştı. Polis sözcüsü Markus Rieder, ailesinin Haub'un bulunması için yardım ekiplerine mali destek sağladığını ve bölgeye Almanya'dan uzmanlar gönderildiğini belirtti. Rieder, Haub'un çığ altında kalması ihtimalinin yüksek olduğu, bir kuytuya saklanma ihtimaline karşı aramaların devam ettiğini söyledi.