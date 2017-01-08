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Alman polisi karakolda bıçaklı bir saldırganı etkisiz hale getirdi

Almanya'nın Duisburg kentinde polisin, karakola bıçakla giren bir saldırganı vurduğu bildirildi.

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Duisburg Polisi ve Savcılığından yapılan ortak açıklamada, Rheinhausen karakolunda gece yarısı 43 yaşındaki bir kişinin elindeki bıçakla 2 polise saldırdığı, polislerin silah kullanması sonucunda saldırganın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Saldırganın karakola girişte camları kırarak olay çıkardığı belirtilen açıklamada, polisin biber gazı kullanmasıyla da bu kişinin durdurulamadığı kaydedildi.

Bu kişinin bıçakla saldırması sonucu polisin ateş ettiği savunulan açıklamada, saldırganın boğazına isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı.

Karakoldaki bu saldırıdan önce de kentin değişik yerlerinde 3 kişinin bıçakla yaralandığı ifade edilen açıklamada, olaylarla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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