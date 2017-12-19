Alman polisi NSU’yu falcıya sormuş

2013’de başlayan ve yargılaması Münih Eyalet Mahkemesi’nde süren yüzyılın davası olarak nitelenen ‘NSU cinayetleri davası’nda 400’e yakın duruşma tamamlandı. Alman polisinin yıllarca mafya, çete hesaplaşmaları diyerek göz yumduğu Türkleri hedef alan ırkçı cinayetlerle ilgili davada cinayet zanlısı olarak Beate Zschape, yardım ve yataklık suçlamasıyla da Ralf Wohlleben, Carsten Schultze, Andre Erminger ve Holger Gerlach yargılanıyor.

AYNI HATALAR YAPILIYOR

NSU kurbanı Abdurrahman Özüdoğru’nun ailesinin avukatı Mehmet Gürcan Daimagüler, dava sanıklarının sadece beş kişiyle sınırlı tutulmasına tepki gösteriyor. Daimagüler, “2012 yılında NSU cinayetleri ortaya çıktıktan sonra Berlin’de 20 yaşındaki Ahmet Bektaş adlı Türk genci sokak ortasında öldürüldü. Berlin’deki polise ‘Madem bu konuyu bu denli araştırdınız neden bu olaylar halen devam ediyor?’ diye sordum” dedi. Daimagüler, yaşanan cinayetleri ‘kurumsal ırkçılık’ olarak ifade ederek polisin cinayetlere karşı tutumu konusunda da ilginç bir örnek verdi. Daimagüler “Polis, Süleyman Taşköprü öldürüldükten sonra olayı araştırmak için kime başvurdu biliyor musunuz? Bir falcıya. Gittiler, falcıyla konuştular. Falcı dedi ki ‘Ben rüya gördüm, katil bir İranlı.’ Polis o falcıyla iki defa daha görüştü. Polisin ırkçı cinayetlere yaklaşımı bu” diye konuştu.

DAVA AİHM’E TAŞINACAK

Tüm engellemelere rağmen davanın görülmeye devam ettiğini belirten Daimagüler, davanın yaklaşık bir yıl daha sürmesinin beklendiğini ifade etti. Daimagüler, bu davanın sonucunda tüm ilişkilerin ortaya çıkarılmasını beklemediklerini dile getirerek, “Mahkeme sonuçlanır sonuçlanmaz bu davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıyacağız” dedi.

Yüzyılın davası olarak nitelendirilen ‘NSU cinayetleri davası’nda, Alman polisinin katili bir falcıya sorduğu ortaya çıktı. Irkçı terör çetesi NSU kurbanlarının ailelerinin avukatı Mehmet Gürcan Daimagüler, Süleyman Taşköprü öldürüldükten sonra olayı araştıran polisin katili falcıya sorduğunu belirtti. Daimagüler, “Polisin ırkçı cinayetlere yaklaşımı bu” diye tepki gösterdi.

Kaynak: Yeni Şafak