PKK'nın gösterisine izin veren Alman polisi, teröristbaşıyla ilgili skandal paylaşımda bulundu

Frankfurt Emniyet Müdürlüğü dün akşam saatlerinde büyük bir skandala imza attı. Şehirde terör örgütü PKK'nın gösterisine izin veren Frankfurt Emniyeti, twitter hesabından da konu hakkında bir açıklama yayınlayarak, ''Bu akşam sizin için şu konuda bir gösteride görevdeyiz: "Öcalan için özgürlük - Kürdistan için barış" ifadesine yer verdi.

ALMAN POLİSİNİN ATTIĞI SKANDAL TWEET

Terör örgütü yandaşlarının skandal gösterilerine ve provakasyonlarına daha önce de izin veren Almanya'ya dünkü skandalın ardından sosyal medyadan yoğun eleştiriler geldi. Almanya'da PKK'lılar daha önce de skandal gösteriler düzenlemiş ve özellikle Türklerin yaşadığı bölgelerde provakatif saldırılarda bulunmuşlardı.