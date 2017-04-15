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Alman üniversitesinden canlı yayınla Kandil'e bağlandılar

Terör örgüleri PKK ve FETÖ'ye kucak açan Almanya, artık üniversitelerde terör propagandasına da izin veriyor.

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Referandum sürecinde 'evet' kampanyalarına izin vermeyen Almanya, açık bir şekilde 'hayır' cephesine destek sağladı. Türkiye'de kanlı saldırılar düzenleyen terör örgütlerine de kucak açan Almanlar, yeni bir skandala imza attı.
 
ÜNİVERSİTEDE TERÖR YAYINI
 
Hamburg Üniversitesi'nde düzenlenen etkinliğe; terör örgütü PKK'nın eli kanlı liderlerinden Mustafa Karasu bağlandı. Almanlara hitap eden Karasu, referandumdan 'hayır' çıkmasının çok önemli olduğunu, bunun PKK'lılara avantaj sağlayacağını ifade etti.

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