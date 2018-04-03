Almanlar Akkuyu'dan da rahatsız
Türkiye'nin son yıllardaki ekonomik atılımına bugün son halka Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelinin atılmasıyla eklendi. Ancak bu durum anlaşılan o ki Almaları rahatsız etmiş.
Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 5 şirket yerli otomobil üretmek için kolları sıvamıştı.
Bugün ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katıldığı törenle Mersin Akkuyu'da Türkiye'nin ilk nükleer enerji santralinin temeli atıldı.
BAĞIMSIZ EKONOMİ İÇİN ADIMLAR ATILIYOR
Türkiye, bu adımlarla dışa bağımlı olan ekonominin bağımsız olması için art arda ve güçlü adımlar atıyor.
ALMANLARIN RAHATSIZLIĞI
Ancak Almanya, Türkiye'nin bu hamlelerinden oldukça rahatsız. Türkiye'de yayın yapan
Alman yayın organı Deutsche Welle hayata geçirilen projeleri olumsuz yönde etkilemeye çalışıyor.
Kaynak: ENSONHABER
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