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Alman medyası Trump'ın Putin ve Merkel ile çektirdiği fotoğrafı tartışıyor

Donald Trump'ın, Putin'le ve Merkel'le görüşürken çekilen iki fotoğrafını karşılaştıran Alman medyası, şu sonucu çıkardı: Trump'ın Merkel'e ilgisi sınırlı.

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Alman gazetesi Bild, ABD Başkanı Donald Trump'ın çalışma odasında Rusya lideri Vladimir Putin ve Almanya Şansölyesi Angel Merkel ile yaptığı telefon görüşmeleri sırasında çekilen fotoğrafları karşılaştırdı.

Gazetenin ekibinden çalışmaya imza atan Simon Schütz, "Bazen fotoğraflar, sözcüklerden daha fazlasını anlatır" ifadesi ile Trump'ın Merkel'den çok Putin'e ilgi gösterdiğine dikkat çekti.

FOTOĞRAFLAR ARASINDAKİ FARK

Bild'in yayınladığı fotoğraflarda, Putin'le görüşürken Trump'ın etrafında yardımcısı Mike Pence, Beyaz Saray'ın yeni Sözcüsü Sean Spicer, Özel Kalem Müdürü Reince Priebus, başdanışmanı Steve Bannon, Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'den oluşan geniş bir ekip yer alırken, aynı odada Merkel ile yapılan görüşme sırasında ise Trump'ın yanında sadece Flynn'in kalmış olduğu görülüyor.

Trump-Putin telefon görüşmesi

'TRUMP'IN MERKEL'E İLGİSİ SINIRLI'

Fotoğraflardan Almanya Şansölyesi ile yapılan görüşmelerde Trump'ın 'Dünyanın en etkili kadınına' gösterdiği ilginin sınırlı olduğunun anlaşıldığını belirten Alman gazeteci, "Muhtemelen Merkel ile yapılan görüşmenin o kadar şiddetli ve ihtilaflı geçmeyeceği düşünüldü" ifadelerini kullandı.

Trump-Merkel telefon görüşmesi

Schütz ayrıca Trump'ın Putin ile yaptığı görüşmenin yaklaşık bir saat, Merkel'le görüşmeninse 45 dakika sürdüğünü sözlerine ekledi.

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