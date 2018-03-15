Almanlar camilere yönelik saldırıları kınadı

Almanya'da Müslümanlara ve ibadethanelere yönelik artan saldırılara tepki gösteren Almanlar, her türlü saldırı, şiddet ve teröre karşı olduklarını belirtti.

Almanya'nın Köln kentinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan bazı Almanlar, şiddetin asla bir çözümün parçası olmayacağına vurgu yaparak, camileri ve insanları hedef alan tüm eylemlerin kınanması gerektiğini ifade etti.

Eğitim bilimci Valeria Aebert, cami veya diğer ibadethanelere yönelik her türlü saldırıyı kınayarak, "Kim kime karşı suç işliyorsa hepsini kınıyorum. Birlikte açık, barışçıl bir diyalog ortamında konuşarak, meseleler üzerinde bir anlaşmaya varmak çok önemli." dedi.

Aebert, herkesin farklı politik düşüncesinin olabileceğini, fikir ayrılıkları ya da bir sorunun çözümü için saldırı ve şiddet uygulamanın kesinlikle kabul edilemeyeceğini söyledi.

Din bilimci Dr. Werner Höbsch de her türlü saldırı, şiddet ve teröre karşı olduğunu belirterek, "Şiddet asla çatışmaların çözümü olamaz, ancak diyalog çözüm olur. Bundan dolayı camileri ve insanları hedef alan tüm eylemler kınanması gerekir." diye konuştu.

Höbsch, diğer ülkelerdeki anlaşmazlıkların Almanya'ya taşınmamasının önemini dile getirerek, meselelerin makul sohbet ortamları içinde konuşulup, fikir ayrılıklarına sebep olan konular hakkında tartışmanın öğrenilmesi gerektiğini kaydetti.

Brühl kentinde yaşayan Winfried Müller ise insanların diyalog ve barış arayışı içinde olması gerektiğini vurgulayarak, "Bu değerlerin saldırıya uğradığı yerde birlikte yan yana durarak barışı korumamız gerekir. Tüm imkansızlıklara rağmen doğru araçlarla yol aldığımız zaman, gerçek hedef olan 'barış ve merhamet' mutlaka kazanacaktır." ifadelerini kullandı.