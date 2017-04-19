Almanları endişe sardı! Türkiye, Rusya ve İran...
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer, Rusya, Türkiye ve İran’ın Suriye krizi konusunda Avrupa ve ABD olmadan yürüttüğü işbirliğinin endişe verici olduğunu söyledi.
Moskova, Ankara ve Tahran arasında bir işbirliğinin olduğunu ve bu işbirliği sayesinde Astana görüşmelerinin gerçekleştiğini kaydeden Schaefer, şöyle devam etti: ''Avrupa, DAEŞ karşıtı koalisyon ve ABD olmadan gerçekleşenler endişe verici. Zira Suriye’deki korkunç krize makul bir çözüm bulunmasının ancak tüm tarafların katılımıyla mümkün olacağı görüşündeyiz, yalnızca Türkiye, Rusya ve İran’ın değil''
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