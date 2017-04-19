Almanları endişe sardı! Türkiye, Rusya ve İran...

Moskova, Ankara ve Tahran arasında bir işbirliğinin olduğunu ve bu işbirliği sayesinde Astana görüşmelerinin gerçekleştiğini kaydeden Schaefer, şöyle devam etti: ''Avrupa, DAEŞ karşıtı koalisyon ve ABD olmadan gerçekleşenler endişe verici. Zira Suriye’deki korkunç krize makul bir çözüm bulunmasının ancak tüm tarafların katılımıyla mümkün olacağı görüşündeyiz, yalnızca Türkiye, Rusya ve İran’ın değil''