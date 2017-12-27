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Almanların yüzde 47'si Merkel'in görevi bırakmasını istiyor

Almanya'da yapılan araştırmaya göre, yaklaşık her iki kişiden biri Angela Merkel'in başbakanlığı erken bırakmasından yana olduğu bildirildi.

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Almanya'da Başbakan Merkel'in görevini erken bırakmasını isteyenlerin oranının yüzde 47 olduğu bildirildi.
 
Alman Haber Ajansı DPA'nın YouGov araştırma şirketine yaptırdığı ankete katılanların yüzde 47'sinin, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel'in 4 yılı doldurmadan görevini bırakmasını isterken, yüzde 36'sının ise Merkel'in 4 yılını tamamlamasından yana olduğu ifade edildi.
 
19-21 Aralık arasında 2 bin 36 kişiyle yapılan ankette katılımcılara, ''Başbakan Angela Merkel liderliğinde yeni bir hükümet kurulması durumunda Merkel 4 yıl başbakan mı kalsın yoksa görevini daha erken bıraksın mı?'' sorusu yöneltildi.
 
Ankete göre, Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) seçmenlerinin yüzde 17'si Merkel'in 4 yılı doldurmadan görevi bırakması, yüzde 75'i ise 2021 yılına kadar bu görevi sürdürmesi yönünde görüş bildirdi.
 
Almanya'da 24 Eylül’de yapılan genel seçimin ardından 18 Ekim’de CDU/CSU, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller arasında "Jamaika koalisyonu"nun kurulması hedefiyle başlayan ön görüşmeler, 20 Kasım’da FDP’nin masadan kalkması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

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