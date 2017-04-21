Almanya, AfD partisi kongresi öncesi teyakkuzda

AfD kongresi nedeniyle kentte olağanüstü güvenlik önlemleri alınacak. AfD'nin Maritim Hotel'deki kongresine 600 delege katılacak. Düzenlenecek karşı gösterilere ise 50 bin kişinin katılması bekleniyor.

KÖLN POLİSİ: ÇOK KAYGILIYIZ

Hafta sonunda yaşanacak kongre ve karşıt gösteri hareketliliğinde herhangi bir olay çıkmaması için 4 binden fazla polis görevlendirildi. Köln polisi, özellikle aşırı sol grupların olay çıkarmasından endişe ediyor. “Çok kaygılıyız” diyen Köln Emniyet Müdürü Jürgen Mathies, “Karşı göstericilerden, 'konfeti yerine ateş' veya 'Köln cehennemi' gibi çağrılar var” açıklamasında bulundu.

"SAVAŞ ALANINA ÇEVİRİRİZ"

Öte yandan anti-faşist gruplar sayfalarında, “Köln polisi legal protesto gösterimize müdahale ederse, kent merkezini savaş alanına çeviririz” tehdidinde bulundular.

KİLİSELER SAĞDUYU ÇAĞRISI YAPTI

Katolik ve Protestan kiliseleri, göstericilere sağduyu çağrısı yaptılar. AfD'nin Köln'de kongre yapmasını provokasyon olarak nitelendiren Anakent Belediye Başkanı Henriette Reker de barışçıl gösteri çağrısını yineledi.

Gösteriler nedeniyle özellikle Maritim Hotel çevresindeki çok sayıda işyerinin iki gün boyunca kapalı kalması bekleniyor. Polis, 21 Nisan Cuma günü akşam saatlerinden itibaren Maritim Hotel'in yakınındaki Deutz Köprüsü'nü trafiğe kapattı. Kentte hafta sonunda toplu taşımada da aksamalar olacağı bildirildi.