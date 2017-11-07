Almanya Başbakanı Merkel: 6 Kasım Perşembe günü her şeyi ile hazır olmak istiyoruz

Almanya’da "Jamaika koalisyonu"nu kurma hedefiyle bir araya gelen Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller arasında devam eden ön görüşmelerin 16 Kasım'da tamamlanması hedefleniyor.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel,partisinin Facebook hesabından yaptığı açıklamada, bu akşam Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU), FDP ile Yeşiller'in müzakere heyeti başkanlarıyla bir araya geleceğini ve hükümet kurma çalışmaları kapsamında yapılan ön görüşmeler sırasında açıklığa kavuşturulması gereken öncelikleri tespit edeceklerini belirtti.

Henüz daha doğrudan koalisyon görüşmelerinin yapılmadığına dikkati çeken Merkel, şimdiden önemli konuları belirlemek istediklerini kaydetti.

Merkel, söz konusu çalışmayı bu hafta sonu veya gelecek haftanın başında sonlandırmak istediklerini bildirerek, "Ardından son raunda geçeceğiz. Çünkü 16 Kasım Perşembe günü her şeyi ile hazır olmak istiyoruz. Daha yapacak çok iş var." ifadelerini kullandı.

İlk tur ön görüşmelerin tamamlandığını, yarından itibaren alt komisyonların tüm çalışma alanlarını yeniden gözden geçireceklerini aktaran Merkel, mali konular, iklimin korunması, göç, dijitalleşme ve ülke genelinde eşit yaşam koşullarının oluşmasının CDU/CSU için çok önemli konular olduğunu vurguladı.

Söz konusu partiler arasında koalisyonun kurulması için ön görüşmeler 18 Ekim'de başlamıştı.

Taraflar 12 başlık altında topladıkları maddeleri ilk tur ön görüşmelerde müzakere etmişti. Yarından itibaren de ikinci tur ön görüşmelere geçilecek.

Ön görüşmeler tamamlandıktan sonra partiler, doğrudan koalisyon görüşmelerine girip girmeyeceği konusunda delegelere danışarak karar alacak.

Ülkede 24 Eylül'deki genel seçimden sonra meclisteki milletvekili aritmetiğine göre CDU/CSU'nun içinde yer almadığı bir hükümet kurulamıyor.

Sosyal Demokrat Parti'nin gelecek dönem muhalefette kalacağını açıklamasıyla hükümeti kurmak için 246 milletvekili bulunan CDU/CSU, 80 sandalyeli FDP ve 67 milletvekiline sahip Yeşiller'in ortaklık yapması gerekiyor.

Bu partilerin oluşturacağı hükümet seçeneği, partilerin renklerinin (siyah-sarı-yeşil) Jamaika bayrağını çağrıştırmasından dolayı "Jamaika koalisyonu" olarak nitelendiriliyor.