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Almanya Başbakanı Merkel, Erivan’da ‘soykırım’ demedi

Almanya Başbakanı Merkel, Ermenistan’ın başkenti Erivan’a yaptığı ziyarette 1915 olaylarının unutulmaması gerektiğini belirtti; ancak 'soykırım' sözünü kullanmadı.

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Kafkasya turuna çıkan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Gürcistan’dan sonra dün Ermenistan’ın başkenti Erivan’a yaptığı ziyarette 1915 olaylarının unutulmaması gerektiğini belirtti; ancak "soykırım" sözünü kullanmadı.

2016’da Alman Federal Parlamentosu’nun 1915’te Ermenilere yönelik olayları "soykırım" olarak tanıması Türkiye ile krize yol açmıştı.

Alman Parlamentosu’nda 2016 yılında düzenlenen töreni ‘kültürel anma’ olarak nitelendiren Merkel, ancak orada kullanılan "soykırım" tanımının hukuki değil, siyasi bir niteleme olduğunu belirtti.

(Hürriyet)

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