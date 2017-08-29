Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye ile daha iyi ilişkiler arzu ediyoruz
Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye ile daha iyi ilişkiler arzu ediyoruz. Türkiye ile ilişkilerimiz çok karmaşık aşamada.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'yle daha iyi ilişkilere sahip olmak isteyeceklerini fakat 'gerçeğe' bakmaları gerektiğini dile getirdi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'yle ilişkilerin "çok karmaşık bir aşamada" olduğunu söyledi.
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