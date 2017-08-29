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Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye ile daha iyi ilişkiler arzu ediyoruz

Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye ile daha iyi ilişkiler arzu ediyoruz. Türkiye ile ilişkilerimiz çok karmaşık aşamada.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'yle daha iyi ilişkilere sahip olmak isteyeceklerini fakat 'gerçeğe' bakmaları gerektiğini dile getirdi.
 
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'yle ilişkilerin "çok karmaşık bir aşamada" olduğunu söyledi.
 

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