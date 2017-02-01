Almanya Başbakanı Merkel yarın Türkiye'ye gelecek
Almanya Başbakanı Angela Merkel, çalışma ziyaretinde bulunmak üzere, yarın Türkiye'ye gelecek.
- AA
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Merkel, Başbakan Binali Yıldırım'ın davetine icabetle Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.
Merkel'in yarın gerçekleştireceği ziyaret kapsamında, Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ve iş birliği, terörizmle mücadele, göç, Kıbrıs çözüm süreci ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra iki ülkenin ortak gündemindeki uluslararası ve bölgesel konuların ele alınması öngörülüyor.
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