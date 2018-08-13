Merkel: Türkiye'de ekonomik istikrarsızlık kimsenin çıkarına değil
Almanya Başbakanı Merkel, 'Türkiye'de ekonomik istikrarsızlık kimsenin çıkarına değil' ifadesini kullandı.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'de ekonomik refah olmasını istediklerini belirterek, "Türkiye'nin ekonomik istikrarsızlığı kimsenin yararına olmaz." dedi.
Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, de Türk ekonomisinin istikrarının Almanya’nın yararına olacağını belirterek, Türkiye’deki durumu Berlin'in yakından izlediğini söylemişti.
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