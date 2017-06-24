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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Köln ziyaretinde protesto edildi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile eşi Elke Büdenbender'in, Köln kentini ziyareti sırasında protesto edildi

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Steinmeier'in ziyareti nedeniyle tarihi Köln belediyesinde düzenlenen törene, aralarında Türklerin de bulunduğu kentin önde gelen isimleri katıldı.
 
Bu arada Steinmeier'ın belediye binasını ziyareti esnasında, dışarıda bir grup gösterici ellerinde dövizler ile Almanya'nın mülteci politikasını protesto etti.
 
Steinmeier ve eşi Büdenbender belediye binasında bulunan kentin altın defterini de imzaladı.
 
Steinmeier'in, bu akşam kentte düzenlenecek bir yardım konserine katılması bekleniyor.

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