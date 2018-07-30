Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Elbette bir ülkenin devlet başkanlığına seçilmiş kişiye uygun bir şekilde davranılması gerektiği düşüncesindeyim

Berlin’de Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati ile yaptığı görüşmeden sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan Maas, bir gazetecinin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin'i ziyaret etmesi konuşuluyor. Erdoğan’ın devlet töreniyle karşılanması eleştiriliyor. Bu eleştiriyi paylaşıyor musunuz?" şeklindeki soruya, bu eleştirileri paylaşmadığı cevabını verdi.

"Elbette bir ülkenin devlet başkanlığına seçilmiş kişiye uygun bir şekilde davranılması gerektiği düşüncesindeyim. Almanya Cumhurbaşkanı da böyle yapmıştır." diyen Maas, özellikle birçok konuda açık olan soruların muhataplarla görüşülmesi gerektiğini kaydetti.

Alman basını, Başkan Erdoğan'ın eylül ayı sonunda Almanya'yı ziyaret edeceğini iddia etmişti.

Almanya Cumhurbaşkanlığına dayandırılan haberlerde, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in Başkan Erdoğan'ı uzun bir süre önce davet ettiği, ancak ziyaret tarihinin henüz kesin olmadığı ifade edildi.

Ülkede özellikle muhalefet parti temsilcileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a devlet töreni uygulanmaması görüşünü dile getiriyor.