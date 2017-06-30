Almanya eşcinsel evliliğe onay verdi
Alman parlamentosu, ülkede eşicinsel evliliği yasallaştıran yasa tasarısını onayladı.
Alman parlamentosunun eşcinsel evliliği onaylamasıyla birlikte çiftler evlat edinme hakkı dahil olmak üzere bütün evlilik hakklarını elde etmiş oldu. Oylamada 226 ret oyuna karşı 393 evet oyuyla tasarı yasallaştı.
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