Almanya, FETÖ kapsamında gözaltına alınan 2 vatandaşından birinin serbest bırakıldığını açıkladı
Almanya Dışişleri Bakanlığı, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan iki Alman vatandaşından birinin serbest bırakıldığını duyurdu.
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, geçtiğimiz günlerde Antalya Havalimanı'nda FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Türk asıllı iki Alman vatandaşından birinin serbest bırakıldığını duyurdu.
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