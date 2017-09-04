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Almanya, FETÖ kapsamında gözaltına alınan 2 vatandaşından birinin serbest bırakıldığını açıkladı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan iki Alman vatandaşından birinin serbest bırakıldığını duyurdu.

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Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, geçtiğimiz günlerde Antalya Havalimanı'nda FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Türk asıllı iki Alman vatandaşından birinin serbest bırakıldığını duyurdu.

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