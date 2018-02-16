Almanya 'sahte kimlikle' PKK yandaşına soru sordurdu
Başbakan Yıldırım, Alman mevkidaşı Merkel ile görüşmesi sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Zeytin Dalı Harekatı'na karşı PKK/PYD propagandası yapan ve Başbakan'a manipülatif soru soran kişinin gazeteci olmadığı ortaya çıktı. Alman yetkililerin, Armanc Agid Nerweyi isimli şahsı sahte kimlikle salona aldığı ortaya çıktı.
Başbakan Binali Yıldırım, Alman mevkidaşı Merkel ile yaptığı ortak basın toplantısı sırasında bir şahsın, Afrin'de çekildiğini iddia ettiği fotoğrafı göstermesi üzerine sert sözlerle tepki gösterdi.
Gazeteci olduğunu söyleyerek içeriye giren şahsın kimliği ise belli oldu. Basın toplantısına gazeci olmadığı halde giren şahsın ismi Armanc Agid Nerweyi olduğu öğrenildi.
Şahsın içeriye kimlik göstermeden girdiği ve üzerinde gazeteci kimliği olmadığı iddia ediliyor.
Başbakan Yıldırım'dan sert tepki geldi
Başbakan Binali Yıldırım, PKK yandaşına "Onlar başka olayların resimleri burada propaganda yapma. Afrin'de neler olduğunu görmek istiyorsan oraya gel doğrusunu orada görürsün. Gösterdiklerin hep başka olayların resimleri" dedi.
Kaynak: YENİŞAFAK
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