Almanya 'sahte kimlikle' PKK yandaşına soru sordurdu

Başbakan Binali Yıldırım, Alman mevkidaşı Merkel ile yaptığı ortak basın toplantısı sırasında bir şahsın, Afrin'de çekildiğini iddia ettiği fotoğrafı göstermesi üzerine sert sözlerle tepki gösterdi.

Gazeteci olduğunu söyleyerek içeriye giren şahsın kimliği ise belli oldu. Basın toplantısına gazeci olmadığı halde giren şahsın ismi Armanc Agid Nerweyi olduğu öğrenildi.

Şahsın içeriye kimlik göstermeden girdiği ve üzerinde gazeteci kimliği olmadığı iddia ediliyor.

Başbakan Yıldırım'dan sert tepki geldi

Başbakan Binali Yıldırım, PKK yandaşına "Onlar başka olayların resimleri burada propaganda yapma. Afrin'de neler olduğunu görmek istiyorsan oraya gel doğrusunu orada görürsün. Gösterdiklerin hep başka olayların resimleri" dedi.

Kaynak: YENİŞAFAK