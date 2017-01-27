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Almanya sığınmacılara 21,7 milyar avro harcamış

Almanya Maliye Bakanlığı, geçen yıl sığınmacı ve mülteci sorununun çözümü için 21,7 milyar avro harcandığını bildirdi.

  • AA
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İstanbul'da gemi batıyor!Almanya Maliye Bakanlığının yayımladığı ocak ayı raporunda, ülkeye tarihi yüksek seviyedeki sığınmacı girişinin 2015 yılıyla sınırlı kaldığı, 2016'nın başından bu yana Almanya'ya girişlerin önemli ölçüde azaldığı belirtildi. 

Ülkeye 2015 yılında 890 bin, 2016 yılında ise 280 bin sığınmacının geldiği ifade edildi.

Federal bütçeden 2015 yılından bu yana sığınmacı ve mülteci krizine ilişkin ek finansal kaynaklar sağlandığı belirtilen raporda, 2016'da bu tutarın 21,7 milyar avro seviyesinde olduğu bildirildi.

Raporda, sığınmacılar ve mülteciler için yapılan harcamalarda en büyük payı, 9,3 milyar avroyla eyaletlere ve belediyelere yapılan yardımların oluşturduğu, bunu, 7,1 milyar avroyla göçe neden olan sorunların ortadan kaldırılması, 2,1 milyar avroyla entegrasyon hizmetleri, 1,7 milyar avroyla sığınma prosedürüne göre sosyal harcamaların izlediği belirtildi. Sığınma başvurusunda bulunanların kayıt işlemleri ve konaklamaları için ise 1,4 milyar avro harcandığı kaydedildi.

Almanya Maliye Bakanlığının raporunda, sığınmacı ve mülteci sorununa yönelik olarak bu yıl harcanması planlanan miktarın ise 21,3 milyar avro olarak öngörüldüğü ifade edildi.

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