Almanya son dönem çıkardığı anti demokratik yasalarla ülkeyi adeta açık cezaevine çevirdi

Almanya son aylarda çıkardığı yasalarla demokrasiden iyice uzaklaşmaya başladı. Her fırsatta dünya ülkelerine demokrasi ve insan hakları konusunda ayar vermeye çalışan Almanya, kişi hak ve hürriyetlerine sınırlamalar getirdi.

24 Eylül’de gerçekleşecek seçimlere gün sayan Almanya, seçim malzemesi yaptığı Türkiye’ye yönelik söylemlere sahne oluyor. Başta Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Almanya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel olmak üzere Alman politikacılar, AK Parti hükümetinin politikalarını ve demokrasisini eleştiriyor. Son olarak Alman hükümeti, Türkiye’de demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinin korunmasını sağlamak için Avrupa Birliği’ne, ülkeye yönelik ekonomik baskıyı artırma çağrısı yaptı.

KISITLAMALAR ARTTI

Başta Türkiye olmak üzere dünya ülkelerine yönelik demokrasi ve insan hakları konusunda sert eleştirilerden kaçınmayan Almanya, kendi uygulamalarını gözardı ediyor. Almanya’da son aylarda peş peşe çıkarılan yasalarla kişi hak ve hürriyetlerine çok fazla sınırlamalar getirildi. Almanya’da üstünde nakit taşıma limiti 15 bin avrodan 10 bin avroya düşürüldü. Çıkarılan bir yasayla, karayolları trafik kanunu ile ilgili olmayan sadece iddia niteliğindeki ihlallerden dolayı el konulabilecek.

GİZLİLİK KALDIRILDI

Almanya’yı adeta açık cezaevine çeviren yasalardan birisi de internette yaşandı. İnternette çevrim içi denetim yasası onaylandı ve kişi dokunulmazlığına yönelik temel haklara kısıtlamalar getirildi. Yazışma, elektronik posta ve telekomünikasyon gizliliği kaldırıldı. Almanya istediği zaman istediği kişinin WhatsApp mesajlarını izleyebilecek.

BANKA SIRRI ARTIK YOK

“Konut Dokunulmazlığı” hakkı da kaldırıldı. Banka müşterilerinin korunmasına yönelik kanun kaldırıldı. Haziran ayında bankacılık sırlarının kaldırılması onaylandı. 

Polise kan testi yetkisi

Almanya Parlamentosu, Adalet Bakanı Heiko Mass tarafından “Nefret Söylemine” ve “Yalan Habere” karşı hazırlanan “Ağ Uygulaması Yasasını” yine haziran ayında kabul etti. Polise, herhangi bir kanuni emir olmadan kan testi yaptırma yetkisi verildi. Bavyera’da “sonsuza kadar sürecek bir gözaltı” uygulanıyor. (Yeni Şafak)