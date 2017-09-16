Almanya terör yandaşlarına ev sahipliği yaptı

Ren Nehri’nin sağ kıyısında, şehir merkezinin bulunduğu bölgenin tam karşısında düzenlenen sözde 'Kürt Festivali' öncesinde, "Abdullah Öcalan’a özgürlük (Free Öcalan)" yazısı uçağa asılarak saatlerce propaganda yapıldı. Diğer taraftan, bu propagandanın günler öncesinde Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin diğer şehirlerinde de yapıldığı ortaya çıktı. Emniyet yetkililerinin bu propagandaya nasıl izin verdikleri ise merak konusu. Çünkü, PKK Almanya’da 'terör örgütü' listesinde yer alıyor.

Demokratik Kürt Toplum Merkezi’nin (NAV-DEM) organize ettiği sözde festival alanında terörist başı Abdullah Öcalan’ın posterinin yanı sıra PKK, KCK, PYD, YPJ, MLKP'ye ait bez parçaları da açıldı.

Sözde festivalde bazı yerel Alman siyasilerin konuşmaları ve Alman medyasının festivale ilgisi ise gözlerden kaçmadı.

"Köln’de düzenlenecek resmi izinli PKK terör festivali, şehitlere ve ailelerine hakarettir"

Diğer taraftan, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, terör yandaşlarına Almanya’nın göbeğinde bu şekilde festival izni verilmesine tepki göstermişti. Yeneroğlu, "Alman Hükümeti bir yandan PKK’ya destek verdiği iddialarını reddederken, bir yandan da PKK Almanya çatı kuruluşu NAV-DEM üzerinden cumartesi günü Köln’de bir propaganda etkinliği düzenleyecek. Üstelik bu etkinliklerde PKK’nın Türkiye’de yürüttüğü terör faaliyetlerine militan toplanmaktadır" demişti.

Geçen yılki sözde Kürt Kültür Festivali, Köln polisinin ‘Türkiye’deki gerginliğin Almanya’ya yansıyabileceğine yönelik güvenlik endişesi’ gerekçesiyle iptal edilmişti.