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Almanya, Türkiye’den 350 imamın gelmesine onay verdi

Alman hükümetinin, geçen yıl DİTİB’e bağlı 350 imama altı aylık çalışma vizesi verdiği belirtildi.

  • İHA
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Alman medyası, Sol Parti'nin soru önergesine İçişleri Bakanlığının verdiği yanıta dayandırdığı haberinde, geçen yıl Alman makamlarının 350 imama 180 günlük çalışma vizesi verdiği belirtildi. İçişleri Bakanlığının bu sürenin dolmasının ardından imamların Almanya'yı terk etmeleri veya iltica başvurusunda bulunmaları ihtimali konusunda bilgisi olmadığı vurgulandı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı camilerde çalışan imamlara yönelik casusluk iddiaları Almanya'da tartışma oluşturmuş, Aralık 2016'da DİTİB'e bağlı olarak çalışan bazı imamların FETÖ terör örgütü yanlısı olduğu iddia edilen kişiler hakkındaki bilgileri Ankara'ya gönderdiği öne sürülmüştü. İddialar üzerine Federal Savcılık tarafından 19 kişi hakkında başlatılan soruşturma Aralık 2017'de kapatılmıştı. Alman meclisi Sol Parti Grup Başkan Vekili Sevim Dağdelen ise Alman hükümetinin Türkiye'den imam gönderilmesine onay vermesini eleştirdi.
 
Merkezi Köln şehrindeki DİTİB, Almanya'da 900'ün üzerinde cami derneğinin çatı kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

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