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Almanya'da 55 bin hindi itlaf edildi

Almanya'nın Schleswig-Holstein ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde kuş gribi virüsünden dolayı toplam 55 bin hindi itlaf edildi.

  • İHA
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Almanya'nın Schleswig-Holstein ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde iki Hindi çiftliğinden meydana gelen kanatlı hayvan ölümlerinin ardından yapılan incelemelerde her iki çiftlikte de H5N8 kuş gribi vakasına rastlandı. Çiftliklerde bulunan toplam 55 bin hindi itlaf edildi. Kasım ayından itibaren kanatlı hayvanlara kümeste kalma mecburiyeti getiren Tarım Bakanlığı yeni vaka ile birlikte bölgedeki diğer kanatlı hayvan besleme çiftliklerini alınan kararlara uymaya çağırdı. 

Öte yandan, Tarım Bakanlığına bağlık uzman ekipler her iki eyalette bulunan çiftliklerde kontroller yapmaya başladı. Kuş gribi vakasının bulunduğu çiftliklerin üç kilometrelik çevresi karantina altına alındı. Schleswig-Holstein Steinburg kasabında 15 bin 300 Hindi'nin itlaf edildiği çiftlikte iki ay önce de 18 bin 800 kanatlı hayvan öldürülmüştü. Mecklenburg-Vorpommern Tarım Bakanı Backhaus Till, kanatlı hayvan besleyen çiftliklerin Kasım 2016'da alınan önlemlere uyarak yaşanılan herhangi bir olumsuzluğu anında yetkili makamlara bildirilmesini istedi. 

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