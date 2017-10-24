Almanya'da aşırı sağ bir parti İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez meclise girdi

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel ile çok sayıda milletvekili, meclisin ilk oturumundan önce Französiche Friedrichstadtkirche Kilisesi'ndeki törene katıldı.

Meclis, eski Maliye Bakanı Hristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Wolfgang Schaeuble’den sonra 33 yıl ile en uzun süre milletvekilliği yapan Hür Demokrat Partili (FDP) Hermann Otto Solms başkanlığında açıldı.

1972'den bu yana milletvekilli olan Schaeuble, meclis başkanlığı için aday olduğundan meclisin açılışını yapmayı üstlenmedi. Yeni mecliste ilk önergeyi aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi verdi.

AfD’nin, meclisin açılışını, en uzun süreli milletvekilliği yapan kişinin değil ilk oturumda seçilecek “toplantı başkanının” yönetmesi yönünde verdiği önerge, diğer partilerce reddedildi.

Bir önceki yasama döneminin sonunda AfD’den bir milletvekilinin meclis açılışını yapmasını önlemek amacıyla iç tüzükte değişiklik yapılmıştı. Yeni iç tüzüğe göre, en yaşlı milletvekili değil en uzun süre milletvekilliği yapan meclis üyesinin parlamentonun ilk oturumunun başkanlığını yapması kararlaştırılmıştı.

Yeni mecliste, 77 yaşındaki AfD Milletvekili Wilhelm von Gottberg en yaşlı üye olarak yer alıyor.

- Meclis Başkanlığına Schaeuble seçildi

Cumhurbaşkanı Steinmeier ve eski meclis başkanlarının da seyirci bölümünden izlediği ilk oturumda, her partiden bir milletvekili konuşma yaptı.

Daha sonra meclis başkanı seçimine geçildi. Oylamada, 705 milletvekili oy kullandı ancak 1 oy geçersiz kabul edildi.

Schaeuble, 704 geçerli oyun 501'ini alarak Meclis Başkanı oldu. Oylamada, 173 milletvekili “hayır” oyu kullanırken, 30 milletvekili çekimser kaldı.

Federal Meclis'te 1972'den bu yana milletvekilliği yapan 75 yaşındaki Schaeuble, 1989-1991 ve 2005-2009 yıllarında İçişleri Bakanlığı, 2009-2017 yıllarında da Maliye Bakanlığı görevini üstlendi.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisinde de ağırlığı bulunan tecrübeli siyasetçi, 1991-2000 yıllarında CDU/CSU Meclis Grubu Başkanlığını ve 1998-2000 yıllarında da CDU Genel Başkanlığını yürüttü.

Ülkede, 24 Eylül'deki genel seçimden sonra oluşan 709 sandalyeli Alman Meclisi Bundestag'ta Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) 246, Sosyal Demokrat Partinin (SPD) 153, AfD’nin 92, Hür Demokrat Partinin (FDP) 80, Sol Partinin 69 ve Yeşillerin 67 milletvekili bulunurken, AfD’den ayrılan iki milletvekili bağımsız olrak devam edecek.

Bundestag’da 14’i Türk kökenli olmak üzere 57 göçmen kökenli milletvekili yer alıyor. Kadın milletvekili oranı da yüzde 31 oldu.